Le cyclisme est le sport idéal pour améliorer votre condition physique et profiter du plein air. Il est plus populaire que jamais, en particulier en Belgique. Vous avez déjà eu envie d’enfourcher un vélo ? Bonne idée ! Ces conseils vous aideront dans votre démarche.

Choisissez le bon vélo

Tout commence évidemment par le choix du « bon » vélo : un vélo dont la taille du cadre est adaptée à votre morphologie. En tant que débutant, il est préférable de choisir un vélo d'endurance qui privilégie une position assise confortable. Vos mains, votre cou et vos épaules sont moins sollicités grâce aux propriétés amortissantes du cadre. Le vélo d'endurance est d'ailleurs le type le plus vendu.

Plus tard, lorsque vous voudrez vous spécialiser davantage, vous pourrez toujours choisir un vélo d'escalade, un vélo aérodynamique, un mountainbike ou un gravelbike. Quel que soit le type de vélo, le réglage de la selle et du guidon est très important. Faites tester votre position idéale à vélo dans un magasin spécialisé, car une position assise incorrecte sollicite votre corps et ne se manifeste parfois qu'après un certain temps.

Utilisez des pédales automatiques

Certains débutants hésitent à rouler avec des pédales automatiques. Il faut s'y habituer, mais en fin de compte, elles présentent surtout des avantages. Avec les pédales automatiques, vous pouvez à la fois pousser et tirer, ce qui permet de développer un coup de pédale beaucoup plus soutenu pendant toute la rotation. Faites régler vos pédales automatiques par le magasin de vélos afin qu'elles ne soient pas trop serrées et qu'elles puissent être facilement décliquetées. Si vous êtes prudent et réfléchissez au moment où vous devez décliqueter, cela se fera tout seul et deviendra un automatisme.

N’oubliez pas les accessoires

Vous avez trouvé le vélo qu’il vous faut ? Il est temps à présent de rassembler l'équipement nécessaire. La base ? Un bon short de cyclisme avec une peau de chamois. Il empêche votre assise de frotter sur la selle et évacue la transpiration. Si vous avez une selle dure, optez pour une peau de chamois plus épaisse. Une belle tenue de cycliste pour hommes ou dames est bien sûr incontournable. Une protection supplémentaire contre le vent et la pluie avec une veste pour hommes ou dames sera aussi assurément utile en Belgique. Et en matière de protection, un casque de vélo sûr est bien sûr indispensable, tandis que des gants de vélo augmentent le confort. Ensuite, vous devriez également investir dans une pompe à vélo pour maintenir la pression de vos pneus. Vous avez un pneu crevé ? Apprenez à réparer une crevaison et vous prendrez la route plus sereinement.

Créez votre propre programme d'entraînement

Rome ne s’est pas faite en un jour, votre condition non plus. Vous devez vous y mettre progressivement et un programme d'entraînement personnel est l'outil idéal pour cela. Une telle structure vous donne un objectif à atteindre et vous aide à rester motivé, même lors d'une journée difficile. En tant que débutant, il est bon de travailler d'abord votre capacité d'endurance avant de vous lancer dans un entraînement par intervalles vigoureux. En plus d'un programme d'entraînement, un ordinateur de vélo avec moniteur de fréquence cardiaque est utile pour surveiller vos limites.

Mangez et buvez suffisamment

Il est très important de fournir à votre corps suffisamment de carburant pour ne pas souffrir de fringales en cours de route. Emportez donc toujours quelque chose à manger et à boire. Un bidon d'eau, par exemple, bien qu'une boisson sportive soit encore meilleure si vous fournissez des efforts importants. Choisissez une boisson isotonique riche en glucides et en minéraux pour maintenir votre hydratation. Pour éviter d'avoir faim en chemin, une barre énergétique, une banane, un pain d'épice ou un gel sont idéaux.

Partagez votre passion

Il est parfaitement possible de pratiquer le vélo seul, mais c'est aussi un sport très social. Trouvez un partenaire d'entraînement ou rejoignez un club de cyclisme et partagez votre nouvelle passion. Vous recevrez souvent de bons conseils et pourrez partager des expériences particulières. Une app comme Strava vous aidera à suivre vos sorties à vélo, à comparer vos temps avec vos amis ou à découvrir de nouveaux itinéraires.

Autre bonne idée : participez régulièrement à des événements de cyclo-tourisme tels que les ŠKODA Road Cycling Challenges. Le 18 septembre 2021, par exemple, aura lieu We Ride Flanders, avec les mêmes montées emblématiques que le véritable Tour des Flandres. Commencez à vous entraîner dès maintenant ...

Regardez au-delà de l’asphalte

Le cyclisme sur route est amusant, mais il existe de nombreuses autres façons de vivre sa passion. Que diriez-vous de faire du gravelbiking, par exemple ? Dans cette discipline moins connue, vous quittez les routes asphaltées pour rouler sur - vous l'aurez deviné - des routes en gravier. Idéal pour sortir dans la nature. Gravelmap.com est un outil utile pour découvrir les routes en graviers. Les amateurs peuvent également participer aux Belgian Gravel Series, une série de randonnées récréatives. Si vous n’avez pas de gravelbike, vous pouvez aussi le faire avec un mountainbike ou un vélo de cyclocross. Même les enfants un peu plus âgés prennent beaucoup de plaisir à pratiquer le gravelbiking.

Pensez au transport

À moins de toujours circuler à vélo dans votre région, vous avez besoin d'une solution pour transporter votre vélo en toute sécurité et sans encombre. Il existe trois façons de transporter votre vélo en voiture : dans le coffre, avec un porte-vélo sur la barre de remorquage ou avec un porte-vélo de toit. Les modèles ŠKODA sont beaucoup plus spacieux que la moyenne et conviennent donc parfaitement aux vélos. Ce n'est vraiment pas une coïncidence si tant d'équipes cyclistes professionnelles choisissent ŠKODA, de Lotto Soudal [FG1] à l'équipe Jumbo Visma[FG2] . Jetez un œil dans le coffre de l’OCTAVIA COMBI ou de la SUPERB COMBI ... Qu'il s'agisse de votre vélo de course ou de celui que vous utilisez tous les jours en ville, vous pouvez tout caser dans cette espace immense.

