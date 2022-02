693 : voilà le nombre de véhicules supplémentaires qu’à vendu le groupe Stellantis par rapport à son concurrent Allemand selon DataForce, qui compile les données de 31 marchés (EU27 + Suisse, Norvège, Islande et Royaume-Uni). Un volume dérisoire lorsqu’on sait que le n°1 a écoulé 3.161.594 contre 3.160.901 pour Volkswagen.

Cette belle réussite du groupe franco-italien (dont le siège est situé à Amsterdam) est à mettre notamment au crédit de sa force sur le marché des utilitaires légers. Ce sont bien eux qui ont permis de faire la différence. En effet, Volkswagen domine largement le marché des voitures particulières (2.950.956 unités vs 2.438.891), mais n’a vendu que 210.583 « camionnettes », contre plus de 722.000 pour son concurrent ! Une différence assez logique puisque les utilitaires se limitent à la marque Volkswagen pour le premier, tandis que le second les vend sous ses marques Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall et Fiat Professional.

L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi complète le podium avec 1.788.839 ventes, devant le groupe Hyundai-Kia qui passe pour la première fois la barre du million d’unités écoulées, 1.020.687.

Notons tout de même que ces volumes sont les plus faibles de ces 10 dernières années, crise du Covid et problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs ayant lourdement impacté les livraisons en 2021.