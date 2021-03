Yann Chabert, CEO de FCA Benelux jusqu’à la naissance officielle du groupe Stellantis en novembre dernier, intègre la petite équipe dirigeante chargée de remettre sur pied Lancia. Il sera en charge du marketing et de la communication, sous la houlette de Luca Napolitano, directeur général de la marque et rejoint Paolo Laoiotile (Responsable produits), Erica Valeria Ferraioli (Pricing) et Roberta Zerbi, nommée responsable de la gestion des marques Lancia et Alfa-Romeo.

Tous les détails du renouveau de Lancia n’ont pas encore été dévoilés, mais il semblerait que la marque s’oriente vers un modèle de vente numérique pour ses futurs modèles. Un canal de vente inauguré voilà quelques semaines en Italie, seul marché sur lequel la marque subsiste à l’heure actuelle au travers de notre ancienne Ypsilon. Le constructeur devrait donc se passer de concessions au profit d’une commande via Internet avec des points de livraisons comme seul contact "physique".

Chez nous, Stéphane Lévi, jusqu'alors Managing Director de PSA Belux, prend la tête de Stellantis pour la Belgique et le Luxembourg.