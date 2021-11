Hormis une face avant un peu plus personnelle et les logos aux quatre coins du véhicule, rien ne différencie vraiment ce Subaru Solterra du Toyota Bz4X, premier modèle 100% électrique du géant japonais. Il repose sur la même plateforme, offre les mêmes valeurs d’habitabilité, embarque la même batterie, et propose le même choix de motorisations, à savoir 150 KW (204 ch) en traction avant ou 160 kW (217,5 ch) en quatre roues motrices.

© Subaru

Ces quatre roues motrices sont d’ailleurs l’une des signatures de la marque, qui n’en a dérogé qu’en de rares occasions (sur le coupé BRZ notamment). Un choix qui, combiné avec les gourmandes motorisations essence par ailleurs pénalisées fiscalement, explique la discrétion des Subaru sur notre marché (environ 700 immatriculations par an). Mais avec l’électrique, la marque est débarrassée de ces freins commerciaux, et le Solterra pourrait donc lui permettre de se faire bien plus présente sur nos routes. C’est tout ce qu’on lui souhaite !