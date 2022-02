Essentiellement connu en tant qu’importateur en Belgique des marques Volkswagen et Audi mais également Lamborghini, Porsche et Bugatti, le groupe D’Ieteren va entamer un virage assez inattendu : si le groupe continuera à importer des voitures, il va désormais axer une partie de sa politique de mobilité sur les vélos. Il faut dire que, depuis le premier confinement, la consommation de deux-roues a littéralement explosé. "D’Ieteren est avant tout un acteur de la mobilité, confie Karl Lechat, le directeur. Notre société a 215 ans et cela ne fait ‘que’ 100 ans que l’on importe des voitures. C’est la partie émergente de l’iceberg. D’Ieteren, c’est aussi le partage de voitures (NdlR : Poppy), des bureaux d’études en matière de mobilité, les bornes de recharge EDI… La mobilité fait partie de l’ADN de D’Ieteren. Et nous voulons la développer sous toutes ses formes."