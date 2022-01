Parmi les nouveautés, on sait déjà qu’une nouvelle génération de Micra est au programme. Partageant sa fiche technique avec la future R5, elle sera bien entendu 100% électrique. Electrique aussi, le futur SUV Alpine sera produit à Dieppe, berceau de la marque où sont encore aujourd’hui produites les A110. Un vrai soulagement pour l’emploi local, l’usine ayant par le passé fait l’objet de rumeurs de fermeture. Du côté de chez Mitsubishi, c’est l’arrivée d’un nouvel ASX qui est d’ores et déjà confirmée. Construite parallèlement au Renault Captur en Espagne, elle en reprendra également le châssis et la motorisation hybride. Le SUV sera lancé l’année prochaine… sur les marchés européens où Mitsubishi est toujours présente. Pas sûr, donc, qu’il arrive en Belgique, la marque n’ayant plus d’importateur chez nous.

© Nissan Micra

5 plateformes

L’Alliance va donc logiquement renforcer ses synergies, avec l’objectif d’atteindre 80% de solutions techniques communes d’ici quatre ans. Les constructeurs pourront s’appuyer sur 5 bases techniques pour développer leurs nouveaux modèles, bien évidemment prêtes pour l’électrification (que ce soit hybrides ou tout électrique), et adaptées à chaque segment du marché ; des micro-citadines "Kei-Car" propres au marché japonais, jusqu'aux sportives.