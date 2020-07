Non ce que vous avez sous les yeux n’est pas un Toyota Rav-4 ! Enfin pas tout à fait… Il s’agit du Suzuki Across qui sera lancé chez nous dès cet automne. Plus grand modèle du constructeur japonais, il sera aussi… le moins émetteur de CO2 !

Derrière le logo Suzuki et les modestes retouches esthétiques de cet Across, vous aurez bien sûr reconnue le Toyota Rav-4, et plus précisément sa variante hybride rechargeable fraichement arrivée. Le nouveau venu est le fruit d’une collaboration entre les deux marques japonaises, et arrive avec un but bien précis : faire baisser les rejets de CO2 de Suzuki pour les faire correspondre aux normes érigées par l’Europe.

22 grammes de CO2 !

En effet, bien que le constructeur ait hybridé l’ensemble des ses modèles à l’aide de systèmes légers 48V, cela ne suffit pas à descendre la moyenne de la gamme sous les 95gr/km imposés par l’Europe. Dès lors, avec ses 22 gr CO2/km, ce Rav4 maquillé s’annonce comme le messie pour éviter les lourdes amendes. Il tire parti pour cela de sa motorisation hybride rechargeable qui permet de rouler durant 75 km (WLTP) en mode tout électrique, sans consommer de carburant, grâce à sa batterie de 18,1 kWh.

© Suzuki

Modèle des superlatifs

L’Across sera donc atypique au sein de la gamme Suzuki, habituée aux petites voitures, où il cumulera les superlatifs : voiture la plus propre, et en même temps la plus puissante et la plus grande. La plus puissante puisque lorsque son moteur essence 2.5l de 185 ch et ses moteurs électriques de 182 ch (à l’avant) et 55 ch (à l’arrière) travaillent ensemble, la puissance totale combinée atteint 306 chevaux ! Une puissance jamais vue sur une voiture de la marque !

Et la plus grande car avec ses 4,63 m de long, l’Across dépasse le Vitara de 45 centimètres ! De quoi offrir notamment 490 litres de coffre. L’habitacle et l’équipement sont également calqués sur ce que propose le Toyota Rav4.

Le prix n’est pas encore connu, mais il y a fort à parier que Suzuki opte pour un positionnement tarifaire agressif pour laisser à son modèle une chance de séduire face à son illustre géniteur.