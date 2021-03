Le Taigo n’est autre qu’une variante du T-Cross à l’arrière tronqué. Pour l’Europe, il sera d’ailleurs fabriqué sur les mêmes lignes que son petit frère – mais aussi que la Polo – dans l’usine de Pampelune. Si le constructeur n’a pour l’instant livré que quelques esquisses de son nouveau modèle, il est déjà possible de se faire une idée assez précise de ce que sera le modèle de série puisque le Taigo n’est autre qu’une variante européanisée du Nivus sud américain.

Difficile dans ce cas de lui trouver une quelconque utilité dans la gamme, puisque ce Taigo semble faire double emploi avec le T-Roc, plus logeable - au niveau du coffre notamment - malgré ses 4 cm de moins en longueur. Le nouveau venu misera donc sur son style, plus dynamique que celui de son grand frère, pour espérer "faire son trou" mais aussi affronter une concurrence de haute voltige où l’on trouve les excellents Ford Puma et Opel Mokka. Il sera lancé chez nous avec des motorisations essence TSI exclusivement.