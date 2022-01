Au moment de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, le prix, le design, la motorisation et la consommation sont sans contestation les principaux critères qui font qu’un automobiliste choisisse tel ou tel modèle. La fiabilité aussi même si, assez souvent, c’est au bouche-à-oreille que cela se joue. Tout le monde a dans ses actifs une connaissance qui a eu les pires problèmes avec une voiture et une autre qui est ravie du même modèle.

Comment, dès lors, savoir quel véhicule est fiable et quel autre ne l’est pas ? C’est la question que s’est posée Test-Achats. L’association de défense des consommateurs Test a sondé plus de 52 000 propriétaires de véhicules - (60 000) sortis d’usine entre 6 mois et 10 ans avant l’enquête pour connaître les problèmes auxquels ils ont été confrontés avec leur véhicule. "Les problèmes les plus fréquents (17 % des cas) touchent les fonctions électriques comme la batterie, les phares, les fenêtres et le verrouillage central, peut-on lire dans leur enquête. Viennent ensuite les problèmes de freinage (13 %) et de moteur (à combustion)."