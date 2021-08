Une petite fête était organisée ce matin dans les locaux de Tesla à Aarstelaar pour la remise des clés du premier exemplaire de Model Y. "C'est une image complète ; tous les avantages d'une Model 3 mais avec encore plus d'espace, et elle est magnifique !" a déclaré Gunter de Pooter, premier client à fouler le bitume belge au volant de son SUV.

© Tesla

Si le modèle était tant attendu, c’est non seulement parce qu’il est commercialisé outre-Atlantique depuis près de deux ans déjà, mais surtout parce qu’il s’inscrit dans la catégorie des SUV du segment C, le plus porteur d’Europe. Et si l’on en croit le succès de la Model 3 dont le nouveau venu est étroitement dérivé, avec son autonomie généreuse (jusqu’à 507 km dans le cas présent) et son réseau de charge bien maillé et fonctionnel, Tesla est en passe de faire oublier la peur de la « panne sèche » souvent inhérent à une voiture 100% électrique.

Le Model Y semble donc promis à un bel avenir, même si la seule version proposée pour l’instant (Grande Autonomie) n’est en rien bradée : à partir de 65.010€.