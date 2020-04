Au milieu des chiffres d’immatriculations en chute libre publiés hier par la Febiac (Fédération belge de l’automobile), Tesla affiche une nette progression de 18,05% (798 unités contre 767 en mars 2019). Le résultat gagnant de la mise en place d’une stratégie originale pour continuer à livrer les clients…

Tesla a en fait pris des mesures innovantes dès les prémisses des mesures anti-coronavirus, mettant en place des livraisons sans contact. Un système rendu possible par la connectivité avancée des modèles de la marque. Ainsi, tout le processus se fait de manière dématérialisée, permettant un strict respect des règles de distanciation sociale !

Le smartphone est la clé

Lors de l’achat du véhicule, l’acheteur reçoit des identifiants qui lui permettent de lier sa voiture à l’application pour smartphone fournie par Tesla. Le téléphone pourra alors faire office de clé d’accès et de démarrage. Toutes les instructions pour la récupération de la « clé » physique (sous forme de carte bancaire ou de miniature du modèle chez Tesla) et du véhicule lui sont alors communiquées à distance : un code et un symbole lui permettent de déverrouiller un box sécurisé (dans lequel se trouve la clé) placé sur le parking de la concession. Les documents légaux sont préalablement disposés à bord du véhicule et le client peut repartir avec sa voiture sans avoir eu de contact avec qui que ce soit.

Si le choix de Tesla s’avère payant sur le plan chiffré, il s’adresse toutefois aux clients déjà bien au courant des spécificités du constructeur, notamment l’unique écran rassemblant toutes les fonctions, qui peut dérouter ceux qui viennent de marques traditionnelles. Ce choix est d’autant plus osé que beaucoup de marques misent, au contraire, sur le service et l’information au client au moment de la livraison du véhicule. Et Dieu sait qu'utiliser une Tesla peut vite s’avérer compliqué pour ceux qui n’y sont pas habitués !