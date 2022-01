Pour établir ce classement, l’étude s’est basée sur les données Google Search Data. Il en ressort que Tesla est la marque de voiture qui arrive numéro 1 des recherches d’occasion dans pas moins de 15 pays de par le monde dont les Etats-Unis, sa terre natale, mais aussi le Canada, le Brésil, le Mexique, et plus près de chez nous, la Suisse, la Norvège ou encore le Portugal. Une belle preuve de la notoriété de la jeune marque, même si comme le souligne l’étude, sa jeunesse limite l’offre en seconde main.

Le constructeur américain devance ainsi BMW, le plus populaire dans 14 pays (dont l’Allemagne, la France, l’Italie ou l’Angleterre) et Honda et Toyota, numéros 1 des recherches dans 7 pays chacun, principalement en Asie du sud-est, en Océanie et en Afrique. En Belgique, comme au Danemark, en Russie ou en Turquie, ce sont les Mercedes-Benz qui sont plébiscitées.