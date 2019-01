Les livraisons débuteront dès février en Europe

C'est peut-être le modèle le plus important jamais lancé par la marque de voitures électriques d'Elon Musk. La Tesla Model, celle qu'on a (un peu vite) baptisé de "Tesla accessible", doit être la voiture qui permet à Tesla de grandir en volume, dans le monde. Et d'atteindre la sacro-sainte rentabilité derrière laquelle court l'entreprise.

Un cap important pour sa commercialisation en Eurtope vient d'être franchi : Tesla peut désormais officiellement livrer son modèle 3 en Europe. Le modèle d'entrée de gamme du constructeur américain de voitures électriques a été approuvé par l'Agence néerlandaise des transports routiers (RDW), a fait savoir Tesla. En conséquence, la voiture est autorisée sur la route dans l’ensemble de l’Union européenne.

Les livraisons sur le Vieux Continent débuteront dès février, selon la compagnie. En premier lieu, seules les versions les plus chères sont disponibles. Les versions plus accessibles arriveront plus tard. Une stratégie que Tesla a également utilisé dans son pays d'origine, les États-Unis. Si l’échelle de production continue d'augmenter, Tesla pourra également réduire le prix de revient du modèle. Cela signifie qu'un modèle 3 promis par le PDG Elon Musk est à la portée de 35 000 $.

Dans le même temps, le leaseur LeasePlan, en Hollande, a annoncé récemment l'arrivée de la Tesla 3 en leasing. Prix : 749 €... hors-TVA.