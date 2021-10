Sa part de marché a fondu de 42 % en 2019 à 15 % sur les neuf premiers mois de l’année.

Le constructeur américain Tesla continue à faire la course en tête sur le marché belge des voitures électriques en forte progression au 3e trimestre avec une part de marché de 4,9 % pour un total de 15 296, contre 3,9 % sur le premier semestre et 3,5 % pour l’ensemble de l’année 2020, selon les dernières statistiques de Febiac, la Fédération belge de l’automobile et du cycle.

Tesla n’en a pas moins mangé son pain blanc, devant désormais compter avec des concurrents de plus en plus nombreux et déterminés. Il y a aujourd’hui une soixantaine de modèles 100 % électriques proposés sur le marché belge, ce qui entame sérieusement l’hégémonie de Tesla. La marque 100 % électrique a pesé 15 % en termes de parts de marché dans ce segment sur les neuf premiers mois de l’année, contre 20 % en 2020 et pas moins de 42 % en 2019.

Les grandes gagnantes de cette vaste redistribution des cartes sont les marques européennes - 13 modèles dans le top 20 - et plus particulièrement le groupe...