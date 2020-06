Tesla a commencé voilà quelques semaines les livraisons outre-Atlantique de son Model Y, SUV compact qui doit asseoir le succès de la marque. Mais comme pour le lancement des modèles précédents, les premiers clients sont nombreux à pointer la qualité de fabrication désastreuse… et à vouloir se faire rembourser leur voiture. Mais une petite clause dans le contrat pourrait les faire réfléchir à deux fois…

Pour le Model Y (comme à chaque lancement de modèle de la marque), beaucoup de clients avaient déjà signé le bon de commande avant même la mise en production du modèle ; et n’avaient de ce fait jamais approché le SUV avant d’en prendre possession. Et comme le prouvent les témoignages et vidéos qui fleurissent sur le Net, ils sont nombreux à avoir déchanté : défauts de peinture, intérieur mal ajusté, qualité globalement décevante… Ce ne sont pas les critiques qui manquent !

Mauvaise foi

Tesla applique une politique commerciale particulière, avec une procédure d’achat qui se passe exclusivement en ligne, et un délai de rétractation de 14 jours « sans justificatif » à compter de la date de livraison. Un droit que beaucoup de clients déçus ont décidé de faire jouer. Ceux-ci pourraient toutefois se voir refuser le droit de commander un nouveau véhicule de la marque suite à l’interprétation d’une clause particulière du contrat de vente.

« S’il est prouvé que vous abusez de cette politique [de rétractation] ou que vous avez fait preuve de mauvaise foi, il vous sera interdit d’acheter n’importe quel véhicule [Tesla] pour une période de 12 mois ».

L’info provient du sérieux magazine allemand Auto Motor und Sport, selon lequel Tesla se protégerait par l’interprétation libre de cette « mauvaise foi » pour freiner les ardeurs de ceux qui voudraient simplement faire un « échange » de véhicule, à savoir en racheter un autre après avoir rendu le leur.

Made in Germany

Rassurez-vous toutefois en ce qui concerne le Model Y, son arrivée en Europe n’est prévue qu’en 2022, et les exemplaires vendus chez nous seront fabriqués dans l’usine allemande de la marque actuellement en construction près de Berlin. Les problèmes de qualité devraient donc être réglés d’ici là.