L’association de défense des consommateurs entend combattre les abus dans le secteur.

De plus en plus d’automobilistes se tournent désormais vers le leasing particulier. Une formule qui n’est pas sans risque et Test-Achats a déjà dénoncé à plusieurs reprises les abus dans le secteur. Entre des franchises très élevées en cas d’accident, des indemnités de rupture de contrat démesurées ou encore des frais de remise en état exorbitants à la remise du véhicule, la formule n’est en effet pas sans risque.

Voir désormais Test-Achats s’associer à Toyota et Lease Plan pour promouvoir la formule et la commercialiser auprès de ses abonnés peut donc paraître étrange. "Ce n’est pas la première fois que l’on doit essuyer des critiques ou qu’on craint que nous soyons juge et partie, mais nous avons au contraire mis tout le poids de notre indépendance dans ce partenariat, indique Jean-Philippe Ducart, directeur de la communication chez Test-Achats. Si nous réservons d’ailleurs l’accès au leasing à nos membres, c’est aussi pour leur faciliter la tâche si un problème devait survenir. Ils ont alors accès à nos services pour les accompagner dans leurs démarches."

Pour Test-Achats, le but de la manœuvre est précisément de pointer du doigt les abus dans le secteur. "Notre produit n’est peut-être pas encore tout à fait parfait, mais nous avons travaillé avec Lease Plan, le leader du marché, pour proposer un leasing qui évite la majorité de ces pièges. Nous avons obtenu de Lease Plan une amélioration de ses conditions générales afin d’éviter la moindre mauvaise surprise à nos abonnés. Outre une réduction sur le montant du loyer, ils bénéficient aussi d’une réduction de la franchise (200 à 300 € en cas de sinistre). Nous espérons que cela incitera la concurrence à offrir plus de clarté sur ses contrats."

L’offre se concentre sur différents modèles de la marque Toyota (Yaris, Corolla et C-HR) et Lexus (UX 250 H).

Différentes motorisations et options sont également disponibles. Quant aux prix, ils varient de 329 à 629 € suivant les modèles, incluant les assurances (responsabilité civile, rétention du risque, protection du conducteur et protection juridique), l’entretien, les réparations, les pneus été (illimité), une assistance dépannage en Europe avec mise à disposition d’une voiture de remplacement pendant 5 jours en cas de panne et de réparation, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les taxes (de circulation et de mise en circulation), la TVA de 21 % et les frais de financement.