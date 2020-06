Opel a décidé de faire appel au passé pour plonger dans l’avenir. Le constructeur allemand dévoilera sur son SUV Mokka la nouvelle identité visuelle de ses modèles inspirée de la célèbre Manta.

Pour mieux se différencier et gagner en caractère, les nouveaux modèles Opel adopteront une face avant plus reconnaissable. Celle-ci intègrera un bandeau noir horizontal rassemblant la calandre et les phares, mais également l’ensemble des éléments électroniques nécessaires aux assistances à la conduite. Un artifice esthétique baptisé « Vizor » apparu l’an dernier sur le concept GT-X Experimental qui puise son inspiration dans la toute première génération du coupe Opel Manta lancée en 1970.

C’est le SUV Mokka, attendu cet été, qui sera le premier modèle de série à arborer le Vizor. Par ailleurs, le petit SUV, qui existera également en motorisation électrique, ne disposera que de feux LED haut de gamme adaptatifs Intellilux LED, équipement rare sur le segment.