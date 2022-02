Le paradoxe des normes antipollution, c’est que figurent parmi leurs victimes les voitures les moins polluantes de toutes. La mini-citadine est menacée, mais Toyota entre en résistance avec l’Aygo X.

En effet, le passage aux normes Euro 7, prévues pour 2025, implique des investissements techniques si énormes que de plus en plus de constructeurs renoncent à les engager pour leurs très petits modèles essence. Nombre de ces mini-citadines économiques et peu coûteuses vont donc passer à la trappe, et seront dans le meilleur des cas remplacées par des versions 100 % électriques, forcément plus chères. Cherchez l’erreur… Mais chez Toyota, on y croit encore. La preuve avec une toute nouvelle auto du genre: l’Aygo X, prononcez "Aygo Cross"