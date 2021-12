Dévoiler 15 nouveautés d’un coup, c’est sans doute du jamais vu dans l’histoire de l’industrie automobile. C’est ce que vient de faire Toyota pour présenter sa stratégie d’électrification. La marque va ainsi porter son investissement dans le développement de batterie de 11 à 15 milliards d’euros pour accompagner le marché des voitures électriques, que le géant japonais estime à 3,5 millions d’unités dès 2030.

15 modèles dévoilés

Au total, Akio Toyoda, président du groupe, a promis la commercialisation de pas moins de 30 véhicules électriques d’ici le début de la prochaine décennie. Parmi eux, une quinzaine ont déjà été dévoilés. Après le BZ4X dont l’arrivée est imminente, la gamme BZ (pour "Beyond Zero") sera enrichie d’un SUV plus compact, d’une berline moyenne et d’un grand SUV. Et à plus long terme, ce sont toutes les carrosseries qui seront concernées, de la citadine à la camionnette en passant par le pick-up ou le tout-terrain.

Lexus : 100% électrique

En 2030, Lexus, la marque de luxe du groupe, sera entièrement électrique en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Le premier modèle exclusivement à batterie sera commercialisé l’année prochaine. Il s’agit du concept RZ450e, bientôt rejoint par une berline et un second SUV, mais aussi par un coupé sportif qui prendra la relève de la LC500 si l’on en croit les illustrations dévoilées par le constructeur.

