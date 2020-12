Comme annoncé hier, Toyota se lance enfin dans un vaste plan d’électrification de ses gammes. Et si le premier modèle « zéro émission » 100% japonais est un SUV attendu en milieu d’année prochaine, le premier véhicule électrique à rejoindre les concessions sera le ProAce Verso. Ce modèle est un clone des Peugeot e-Traveller, Opel Zafira-e Life ou encore Citroën ë-Spacetourer. Comme eux, il reçoit un moteur de 100 kW (136 ch) et offre le choix entre deux batteries. La première, de 50 kWh, laisse entrevoir une autonomie de 230 km WLTP. La seconde, de 75 kWh, en promet 330. La recharge pourra se faire en courant alternatif sur une prise domestique, une Wallbox ou en courant continu sur une borne publique jusqu’à 100 kW, permettant de récupérer 80% de l’autonomie maximale en 30 ou 45 minutes selon la batterie retenue.

Cette motorisation électrique sera proposée sur l’ensemble de la gamme ProAce Verso, des Combi et Shuttle, aux versions plus luxueuses Family et VIP. Jusqu’à neuf personnes pourront prendre place à bord et, en fonction de la carrosserie retenue (Courte, moyenne ou longue), le volume de coffre sera de 280, 640 ou 1.060 litres.

Les prix ne sont pas encore connus, mais devraient débuter aux environs des 28.500€, conformément à ses clones et néanmoins concurrents.