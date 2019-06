La mentalité des automobilistes, peu à peu, change. Les constructeurs s’adaptent, contraints et forcés, aussi, par des normes de pollution de plus en plus strictes, édictées par les instances européennes voire mondiales.

Aujourd’hui, la recherche de la performance est surtout… énergétique. Même si pas une seule marque n’est prête à faire trop de concessions sur la puissance, ou tout au moins la possibilité de recourir à une certaine puissance si nécessaire, pour une catégorie de conducteurs qui pensent encore à la voiture en termes de plaisir au volant.

(...)