Mise au point par Toyota Europe (à Zaventem notamment), l’Aygo X partage ses dessous avec la dernière Yaris. Elle est d’ailleurs 23 cm plus longue que le modèle remplacé, ce qui profite aux passagers arrière mais aussi au coffre, dont le volume gagne 60 litres pour en offrir 231 désormais.

Côté style, l’Aygo X marie filiation esthétique avec l’ancien modèle, notamment au niveau de la partie arrière, avec des éléments empruntés aux SUV, tels que sa garde au sol rehaussée et ses protections périphériques en plastique. Quelle que soit la version choisie, la peinture sera d’office bicolore. Les teintes Piment (rouge), Gingembre (beige), Genévrier (bleu) ou Cardamone (vert léger) sont assortie d’une cellule noire en forme de C, de la base des roues avant au sommet du pare-brise en contournant les portières arrière. Et à l’avant, les feux sont Full-LED, technologie encore rare à ce niveau de gamme.