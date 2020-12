Sans surprise, ce premier véhicule électrique du géant japonais sera un SUV, comme le confirme la première illustration officielle. Celui-ci sera construit sur la nouvelle plateforme électrifiée e-TNGA, appelée à devenir la base commune à toutes les voitures électriques de la marque, mais aussi de Lexus et de Subaru.

La batterie, dont les capacités pourront varier, sera située sous les pieds des occupants, entre les roues avant et arrière et permettra de libérer beaucoup de place à bord. Grâce aux différentes possibilités de longueurs, d’empattement (distances entre les roues avant et arrière) et de largeur, de très nombreuses variantes de carrosseries pourront être développées, et proposées en deux ou quatre roues motrices.

Ni le nom du modèle, ni sa date de présentation exacte n’ont pour l’instant été dévoilés.