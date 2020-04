Toyota arrivera après tout le monde dans le segment des petits SUV avec un tout nouveau modèle sobrement baptisé Yaris Cross. Présenté aujourd’hui, il n’arrivera pourtant qu’en milieu d’année prochaine sur le marché. Pour refaire son tard, le nouveau venu pourra mettre en avant sa motorisation hybride, fer de lance de la marque depuis un quart de siècle déjà.

Yaris Cross : voilà donc comment se nomme le nouveau SUV urbain de Toyota extrapolé de la… Yaris. Pour le coup, on a déjà connu les marketeurs du constructeur japonais plus inspiré. Quoiqu’il en soit, ce nouveau modèle adopte une identité qui lui est propre, avec une face avant forcément inspirée de la citadine où le logo est placé à l’avant-centre et où les phares sont rejetés au sommet des extrémités latérales. Le Yaris Cross présente une allure assez musclée, renforcée par la présence de pseud-protections noires sur les bas de caisses, contours de roues et boucliers. L’air de famille est plus évident à bord, puisque le tableau de bord est identique à quelques détails près à celui de la Yaris. Le coffre s’annonce pratique grâce à son hayon électrique à ouverture mains-libres et à son double fond repositionnable.

© Toyota



La force de l’hybridation

Pour faire patienter un an encore les acheteurs potentiels, Toyota mise sur l’attrait de sa motorisation hybride. Une technologie étrennée par le constructeur voilà 23 ans qui n’a cessé d’être améliorée et dont la quatrième génération actuelle affiche un niveau d’efficience particulièrement élevé, surtout en milieu urbain auquel se destine principalement de nouveau SUV. En associant essence et électricité, 116 chevaux sont disponibles et peuvent être associés à une transmission intégrale. En deux roues motrices, les rejets seront inférieurs à 90 gr/km promet le constructeur, et inférieurs à 100 gr/km en 4x4. Une motorisation essence 1.5l sera également proposée en parallèle. Le constructeur escompte écouler 150.000 unités par an de son Yaris Cross, produit sur les chaines de l’usine de Valenciennes (France) aux côtés de la Yaris.