La toute nouvelle Toyota Yaris arrive sur le marché avec, notamment, une motorisation hybride (essence + électricité) de nouvelle génération. Sous le capot, on retrouve un moteur essence trois-cylindres d’1,5 litre associé à une unité électrique. Avec ce bloc de nouvelle génération, la Yaris est capable d’évoluer jusqu’à 130 km/h en mode 100% électrique. Elle est 15% plus puissante qu’autrefois (116ch) et 20% plus efficiente (elle ne consomme que 3,7l/100 km, nous l’avons vérifié dans la pratique !).

Moins de 20.000 € en essence

Les tarifs de la Yaris hybride, équipée d’office d’une boîte automatique, démarrent à 21.300 € TVAC et grimpent, selon le niveau de finition, à 25.930 €. Mais deux autres motorisations sont disponibles : 1.0 VVT-i essence (72ch-boîte manuelle) à partir de 17.760 € et 1.5 VVT-iE essence (boîte manuelle ou automatique) dès 19.380 €.

Nous vous livrerons notre verdict concernant le modèle hybride dans les prochains jours, restez donc connectés sur dhnet.be !