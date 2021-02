Ça bouge chez Traxio ! Après avoir annoncé son rapprochement avec Febiac et Renta pour créer Mobia, la Fédération de l’automobile unit ses forces avec l’Association belge des véhicules (BEHVA) historiques pour garantir la préservation durable des voitures de collection.

Concrètement, Traxio et la Belgian Historic Vehicle Association coopéreront dans plusieurs domaines, notamment la formation et la mise en œuvre d’initiatives structurées destinées aux autorités et centres de contrôle technique.

Quant aux professionnels de Traxio, les membres de la commission jettent en ce moment les bases pour les aider et les soutenir dans le cadre du contrôle technique en collectant la documentation, en s’assurant du respect des procédures et en proposant à l’avenir d’éventuelles formations.