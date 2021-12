Traxio, la fédération des professionnels de l’automobile et de la mobilité, lance un site internet de petites annonces automobiles uniquement composé d’offres de vendeurs professionnels, en collaboration avec Auto Trends.

Le but de cette collaboration est de garantir une sérénité maximale aux consommateurs et professionnels à la recherche d’une occasion ou d’une voiture neuve de stock. Une offre unique où tout le monde y gagne selon Didier Perwez, président de Traxio : "Nos membres négociants automobiles accèdent à une plateforme gérée de manière professionnelle, qui publie exclusivement des petites annonces émanant de professionnels, et est promue de manière optimale sur le marché (numérique) pour une visibilité maximale. Pour le consommateur, cette coopération marque une page car il est assuré que tous les véhicules annoncés sont proposés par de véritables gens de métier, avec toutes les garanties qui s’ensuivent. Nous encourageons également nos membres à recourir au bon de commande Traxio qui reprend le contrôle de 113 points sur chaque véhicule d’occasion".

AutoTrends.be propose actuellement plus de 30.000 annonces de voitures publiées par plus de 3.000 professionnels. L’objectif est d’atteindre les 75.000 annonces à terme, soit 100 % de l’offre Pro.

"Dès le lancement du site occasions d’AutoTrends.be (fondé sur la base du site historique Autoccasion-Autokkazie), en 2018, nous avons en effet réservé nos petites annonces à celles des professionnels de l’automobile, donc aux voitures bénéficiant d’une garantie. Ce faisant, notre objectif est de rassurer les acheteurs de voitures d’occasion, qui jusque-là ne bénéficiaient pas de ce service sur le marché belge" explique Stéphane Lémeret, directeur du groupe Auto Trends.