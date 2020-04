Triton EV ne vous dit rien ? C’est normal : ce nouveau constructeur américain établi dans l’état du New Jersey entend bien surfer sur la vague du véhicule électrique. Sauf que le constructeur semble faire… tout ce qu’il ne faut pas faire avec une voiture électrique !

Des lignes droites taillées au couteau, des dimensions hors normes et un poids pachydermique : voilà la vision de la voiture électrique de Triton EV. Hors, si elle est souvent présentée comme l’une des solutions majeures pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, la voiture électrique ne le sera, en réalité, que si les usagers changent également leur rapport à la voiture. Et l’on peut donc s’interroger sur le sens d’un SUV de 5,7 mètres de long à l’aérodynamisme de parpaing.

Pourtant la fiche technique est loin d’être inintéressante, à commencer par une autonomie annoncée à 700 miles, soit… plus de 1.100 kilomètres ! Pour cela, l’impressionnant SUV embarque une batterie de quelque 200 kWh, soit le double de celle d’une Tesla Model X. Triton annonce toutefois avoir réalisé l’exploit de maintenir le poids à vide sous les 2.5 tonnes, soit moins que la plupart des SUV électriques actuellement sur le marché, pourtant bien plus compacts. Mais le constructeur ne précise par si la batterie est incluse dans ce poids, car selon la technologie actuelle, 200 kWh signifieraient environ 900 kg rien que pour la batterie !

Le reste n’est également que démesure : le Triton H peut compter sur ses quatre moteurs (un par roue) pour lui procurer une puissance totale de 1.500 chevaux, qui lui permettraient de passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes seulement ! A bord, 8 passagers peuvent prendre place ou… 5,66 m³ de bagages.

Un jour chez nous ?

Si le constructeur a officiellement lancé les réservations du modèle H via son site Internet, on peut s’interroger sur l’état d’avancement réel du projet. Pour l’heure, les seules images disponibles sont des illustrations, et la marque n’a encore communiqué aucune date de présentation officielle. Le but semble donc avant tout de rassembler des liquidités pour mener à bien le projet, chaque réservation devant s’accompagner d’un chèque de 5.000 dollars, déduits des 140.000 dollars demandés au total lors de la commande ferme. Même s’il devait arriver dans un délai raisonnable sur les routes outre-Atlantique, la probabilité de croiser ce Triton H sur nos routes un jour est très faible. Dommage ?