La RR est équipée d’une paire de bracelets directement montés sur la fourche, et la position de conduite se veut plus sportive pour s’effacer derrière la bulle. Cette dernière domine un phare rond équipé de LED et d’un éclairage DRL. Le carbone est présent un peu partout, réservoir, panneaux latéraux, garde-boue avant, etc. La Triumph Speed Triple 1200 RR sera disponible en deux coloris : Red Hopper ou Storm Grey. Son tarif est fixé à 20.800 €.