Ce jeudi, le Felicity Ace, navire battant pavillon panaméen mis en service en 2005, a pris feu au large de l’archipel portugais des Açores, à plus de 1.600 km des côtes continentales européennes. Parti du port allemand de Emden le 10 février dernier, il devait arriver sur les côtes américaines le 23, mercredi prochain. Les 22 membres d’équipage ont pu être secourus par la marine portugaise et d’autres vaisseaux à proximité.

Porsche, Bentley, Lamborghini…

Long de 198 m et large de 32 m, le Felicity Ace est un bateau spécialement aménagé pour le transport de véhicules (un roulier, ou « ro-ro » dans le jargon). Il était affrété au moment du drame par un sous-traitant logistique du groupe Volkswagen. Dans ses ponts : plus de 1.100 Porsche, 189 Bentley, mais aussi des Lamborghini, des Audi et des Volkswagen ID.4, Arteon et Golf GTI. Au total, ce sont 3.965 véhicules du géant automobile allemand qui étaient à bord, selon un e-mail interne de Volkswagen Group obtenu par Bloomberg.

De gros retards en perspective

Si l’origine du sinistre reste à déterminer, tout comme l’état exact des véhicules, les constructeurs concernés ont déjà pris les devants. Les ex-futurs propriétaires de Porsche par exemple ont reçu un message sur l’application Track Your Dream Drive, permettant de suivre en temps réel le cheminement de leur voiture vers la concession. La branche américaine a, via un communiqué, annoncé « soutenir ses clients et dealers de leur mieux pour trouver des solutions », invitant les personnes concernées à prendre contact avec leurs concessions.

Voilà en tout cas qui ne devrait pas faire les affaires du groupe Volkswagen, surtout en cette période où la pénurie de composants électroniques a déjà un impact sur les cadences de production, et tire en longueur les délais de livraison.