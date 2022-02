Ce Belge, c’est Luc Donckerwolke, Hyundai Motor Group's Executive Vice President for Design and Chief Creative Officer, soit le vice-président du design du groupe automobile Hyundai-Kia.

"M. Donckerwolke a été choisi par le jury car il a été responsable du design de plusieurs nouveaux modèles très innovants, notamment la Hyundai Ioniq 5, la Genesis GV60 et la Kia EV6, qui ont été lancés au cours de l'année écoulée. En outre, ses modèles restomod Pony et Grandeur ont rendu hommage au grand patrimoine automobile de la Corée, souvent négligé" précise le jury dans son communiqué.

Avant son poste en Corée du Sud, Luc Donckerwolke a notamment fait ses classes au sein du groupe Volkswagen, notamment chez Lamborghini où il a signé les Murcielago et Gallardo. Il est entré chez Hyundai-Kia en 2016, d’abord en temps que responsable du design, où il a signé la Genesis notamment, avant de prendre en charge la communication en matière de design.

"J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises et marques au cours de ma carrière et je suis ravi de la reconnaissance que les marques Hyundai, Kia et Genesis ont reçue. Elles sont le véritable reflet de l'effort de tous les employés, détaillants et partenaires du groupe Hyundai Motor qui ont travaillé sans relâche pour développer une gamme solide de véhicules attrayants et pertinents en vente dans plus de 200 pays dans le monde" a commenté le lauréat.

Donckerwolke était en lice avec 5 autres finalistes : Shailesh Chandra "Managing Director Passenger Vehicle Business Unit" chez Tata Motors ; James Gay-Rees et Paul Martin, créateurs et producteurs exécutifs de la série Netflix "Formula 1 : Drive to Survive" ; Tadge Juechter, Ingénieur exécutif de la dernière Corvette ; et Linda Zhang, Ingénieur en chef de la Ford F-150 Lightning, variante électrique du célèbre pick-up américain.