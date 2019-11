Quand une étude démontre qu’un Belge sur quatre se déclare prêt à faire l’achat d’un véhicule électrique, on se dit que la statistique est plutôt avenante. Pourtant, elle l’est apparemment moins qu’il y a deux ans et demi lorsqu’un peu plus d’un tiers de la population se voyait prêt à sauter le pas.

(...)