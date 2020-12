Après quatre participations et 2 podiums avec Peugeot entre 2016 et 2019, Sébastien Loeb sera de retour dans les dunes du Dakar. Le Français prendra le départ au volant d’un buggy du team Bahrain Raid Xtreme dont la robe vient d’être dévoilée.

La monture change, le sponsor reste : Loeb arborera à nouveau les couleurs de Red Bull et son fameux taureau sur les flancs de son buggy Bahrain Raid Xtreme (BRX). Le jaune sert aussi de fond à Bardahl, leader des additifs et lubrifiants hautes performances, autre partenaire majeur de l’écurie, aux côtés de Samsung, Land Rover, DP World (Transport maritime), Akrapovic (échappements) et Bahraïn Business Friendly (Investissements)

Conçu par Prodrive, le Buggy de BRX délivre 400 chevaux issus de son V6 3.5l pour propulser ses 1.850 kg au travers d’un transmission intégrale. Loeb et son copilote de toujours Daniel Elena auront comme coéquipiers Nani Roma, vainqueur de l’épreuve à moto en 2004 et en auto en 2014, assisté de Dani Oliveras.

Pour l’heure, la première étape de cette 43e édition du Dakar est toujours prévue le 3 janvier 2021, au départ de Jeddah en Arabie saoudite.