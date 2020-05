Touring lance une campagne de prévention à l'attention des automobilistes.

Le début du déconfinement, il y a deux semaines déjà, a entraîné le retour d'un grand nombre de conducteurs sur les routes. Dès le lundi 11 mai, la société Coyote, spécialisée dans la détections de radars et de zones de danger, avait constaté une hausse importante du nombre d'automobilistes sur les routes. Après une baisse de 99 % durant les semaines les plus restrictives du confinement, le trafic n'était la semaine dernière plus que de 25 % en deçà d'une semaine normale.



Autant d'automobilistes dont certains roulent parfois avec des pneus usés, voire sous-gonflés. Selon une enquête de Touring, un véhicule sur deux roulerait avec une pression trop basse dans leurs gommes. "Et ce qui est pire : environ 15% roulent avec des pneus usés. Ce qui est non seulement mauvais pour l’environnement et le portefeuille mais aussi pour la sécurité routière", prévient Touring.



L'organisation, en collaboration avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), lance aujourd’hui une nouvelle campagne de prévention. "Le but est d’attirer l’attention des conducteurs sur ce problème, car malgré les campagnes de sensibilisation, la situation ne s’améliore pas."

Touring a contrôlé près de 500 véhicules et 74 d'entre eux roulaient avec des pneus dont la profondeur des rainures était inférieure à la norme légale de 1,6 mm. Or, Touring conseille de choisir des pneus avec des rainures d’une profondeur minimale de 3 mm. "A partir de moins de 3 mm, la distance de freinage augmente ainsi que le risque d'aquaplanage. Sur un pneu neuf, la profondeur des rainures est de 8 mm environ. En général, il y un indicateur d’usure sur le pneu. L'usure est aussi la cause d’éclatement des pneus, provoquant la perte de contrôle du véhicule."

Et c’est aussi le cas pour des pneus mal gonflés ou dont la pression est trop basse. "A cause d’une surface de frottage plus étendue, les pneus peuvent surchauffer et éclater. Des pneus trop peu gonflés s'usent beaucoup plus rapidement et sont plus polluants (+ 7% de consommation de carburant). Ils engendrent enfin un remplacement plus rapide et ont donc un coût."



Selon Touring, 3500 personnes décèdent dans un accident de la circulation. "Et chez les 15-29 ans, des pneus peu sûrs sont même la première cause de décès", selon l'OMS. Touring a collaboré avec des personnalités connues – dont Rafael Nadal, pour lancer sa campagne d'affichage. "Nous conseillons aux conducteurs de faire régulièrement vérifier leur véhicule et de contrôler l’usure des pneus. Cela peut éviter des situations dangereuses et des coûts inutiles."



Et une solide amende : le code de la route prévoit en effet une amende de 116 € pour tout conducteur qui roulerait avec des pneus usés. Pour rappel, les pneus hiver s'usant plus vite au-delà de 7 degrés, il est recommandé aux automobilistes qui n'ont pas pu interchanger leurs gommes de prendre rapidement rendez-vous avec leurs garagistes.



Selon l'Institut Vias, 1% des accidents mortels ayant lieu chaque année en Belgique sont liés à des problèmes de pneus.