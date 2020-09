Il permettra d'équiper les véhicules qui ne disposent pas de l'eCall de série

Depuis le 1er avril 2018, l’Europe impose aux constructeurs automobiles d’installer de série un bouton d’urgence, baptisé eCall, sur tous les nouveaux véhicules qui sortent de production.

Ce système permet d’alerter les secours en cas d’accident. De manière volontaire, en appuyant sur le bouton SOS si l’on assiste à un accident, ou de manière automatique : le système perçoit un choc violent et alerte spontanée les secours via le 112. Lesquels peuvent directement localiser le véhicule grâce à un GPS muni d’une carte SIM. Et envoyer les secours plus rapidement sur les lieux de l’accident.

(...)