Des Youtubers qui achètent – et parfois même détruisent – des supercars, qui paradent au volant de voitures ultra-exclusives ou qui n’hésitent pas à modifier à outrance leurs bolides hors de prix, il y en a à foison. Mais aucun d’eux ne s’est jamais lancé dans une aventure aussi folle que Sylvain Levy et Pierre Chabrier, les cofondateurs de la chaine Vilebrequin qui ont donc décidé de créer le Multipla Stage 1000, ou " 1000tipla" soit le Multipla le plus puissant du monde.

Comme ils l’expliquent dans leur vidéo, le but est de créer un Multipla de plus de 1.000 chevaux ! Pour ce faire, le duo – qui possède déjà un Multipla lourdement modifié - a acquis une voiture américaine qui servira de base, sur le châssis de laquelle viendra se greffer la carrosserie du Multipla. Le moteur fera ensuite l’objet d’une préparation jusqu’à atteindre la puissance attendue… et sera inscrite au livre Guiness des records.

Pour parvenir à leur objectif, les deux protagonistes ont fait appel à leur communauté en lançant un financement participatif pour récolter les 50.000 € nécessaires à mener à bien leur projet. Et apparemment leur appel a été entendu puisqu’en quelques heures seulement, ils avaient atteint plus de… 250.000€, au point de faire planter les serveurs du site spécialisé en cagnottes en ligne. A l’heure d’écrire ces lignes, ce sont plus de 450.000€ qui ont déjà été récoltés.

De quoi donner des ailes au duo, qui se verrait bien organiser un événement géant pour présenter leur création à leur communauté, et même participer au Gumball 3000, la célèbre "course" de supercars à travers l’Europe. Avec leur Multipla bien sûr.

Vilebrequin

Dans l’univers automobile de Youtube où règnent les Pog, GMK et autres Supercar Blondie , la chaîne Vilebrequin détonne. Pas question ici de supercars à outrance ou de culte de la personnalité, mais de l’humour, une bonne dose d’autodérision et une attention particulière pour les voitures "nulles" - appelées "merguez" dans leur jargon – qui n’en cache pas moins de vraies infos, pertinentes et vulgarisées. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à comparer les cofondateurs de la chaîne à l’équipe de Top Gear de la grande époque.