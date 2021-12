Actualité chargée pour Suzuki. Alors que le lancement du tout nouveau S-Cross est en cours, ce sera prochainement au tour du Vitara de revenir au devant de la scène. Dès février, il sera le premier à adopter la nouvelle motorisation full-hybrid conçue par Suzuki, qui se contentait jusqu’à présent de micro-hybrides 48V.

Le moteur 1.5l de 102 ch sera secondé d’une unité électrique de 33 ch (24,5 kW), pour une puissance combinée de 115 ch. La différence avec le moteur micro-hybride actuel, c’est qu’il sera possible de rouler à l’électricité sur de courtes distances. Et le travail conjoint des deux moteurs portera évidemment ses fruits en termes de consommation, annoncée entre 5,3 et 5,8 l/100km (121-133 gr CO2/km) selon que l’on optera pour les roues avant motrices ou la transmission intégrale.