"Le voyage est toujours plus important que la destination" disait l’artiste bruxellois Jean-Michel Folon. C’est avec cet adage en tête que la Fondation Folon et Ydra se sont rapprochés pour proposer une série spéciale lui rendant hommage. Produit en 50 exemplaires, l’Ydra Retro Folon Limited Edition affiche sur son carénage latéral une reproduction de l’œuvre "La Double Vue", réalisée par l’artiste belge en 1972. Le scooter se dévoile donc dans un dégradé de bleus d’où se détache la silhouette d’un homme au chapeau et aux lunettes rouges. Son prix est fixé à 4.895€.

"Souvent, Folon enfilait des lunettes. Il en amassait plein ses armoires, accumulant en une collectionnite aigüe des rondes ou des carrées, des grosses ou effilées, allant de paires multiples d’ophtalmologue à celles, ô combien vénérées, de Giorgio Morandi, son peintre préféré. Les lunettes… La double vue, la clairvoyance de l’artiste. Des lunettes pour voir par-delà la réalité, là où le regard s’hallucine et pénètre de nouvelles sphères" précise la Fondation gestionnaire des droits du célèbre artiste décédé en 2005.