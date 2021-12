"Avec la pandémie, nous devons sans cesse nous réinventer", déclare Gabriel Goffoy, nouveau Directeur communication de FEBIAC. "Avec son Rooftop Studio, FEBIAC souhaite mettre en avant la mobilité individuelle de demain et vise à confronter la vision des nouvelles générations Y & Z avec celle des représentants de notre industrie, du monde politique et de différents leaders d’opinion et de personnalités".

FEBIAC lancera également une campagne de communication spécialement destinée aux nouvelles générations. "Parce qu'ils sont nos clients de demain", explique Andreas Cremer, Administrateur-délégué de FEBIAC. "En parallèle, les marques présenteront une gamme impressionnante de nouveaux produits. Tout sera réuni dans notre Rooftop Studio unique, qui diffusera quotidiennement un journal télévisé de 99 secondes, en clin d'œil à la 99e édition du Salon. Ce programme, qui sera diffusé sur RTL-TVI et dans Drive sur VTM, sera enrichi, sur la nouvelle plateforme digitale de FEBIAC, d’informations importantes aux consommateurs qui ne s'y retrouvent plus actuellement dans les gammes de produits proposés sur le marché, sur les évolutions du secteur et sur les changements de fiscalité."