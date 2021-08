Selon cette enquête, 31% des travailleurs interrogés ne souhaitent pas avoir une voiture de fonction électrique pour différentes raisons. La moitié d’entre eux affirme ainsi que ce type de véhicule ne correspond pas à leurs besoins professionnels car ils parcourent de longues distances. Un cinquième d’entre eux estime aussi que les voitures électriques ne sont pas encore suffisamment fiables.

À l’inverse, 42% des travailleurs interrogés seraient prêts à passer à la voiture électrique même s’ils émettent toutefois certaines conditions. Pour la moitié d’entre eux, c’est la garantie qu’il y ait assez de bornes de recharge qui est déterminante. La même proportion estime aussi que ce nouveau type de véhicule doit nécessairement répondre à leurs besoins personnels et professionnels. Un tiers d’entre eux veut aussi être certain que la voiture électrique n’engendrera pas plus de coûts.

"On constate que les conditions imposées par les travailleurs proviennent surtout du fait qu’ils ne sont pas suffisamment informés sur la voiture électrique et son infrastructure" conclut Guillaume Bosmans, HR Research Associate chez Securex. "C’est un point sur lequel le gouvernement devrait travailler."