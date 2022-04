Shmee150 est l’un des influenceurs comptant le plus d’abonnés dans la catégorie automobile de Youtube. Sur sa chaine, l’Anglais partage ses essais, mais aussi ses aventures au volant de sa propre collection de voitures. Son dernier achat ? Une Lamborghini Huracan STO, version de course de la sportive italienne homologuée pour la route. Il a donc décidé d’aller prendre la mesure de ses performances lors d’un "track day" sur le célèbre circuit allemand du Nürburgring.

Si la boucle Nord (Nordschleife) du circuit en question est ouverte à tous, elle a cependant une limite sonore de 130 décibels maximum. Pas de chance pour le youtubeur, sa Lamborghini a été mesurée à 134 dB. Quatre de trop pour les commissaires du circuit, qui ont tout simplement exclu la voiture et son pilote de la piste. L’Anglais assure pourtant que sa Lamborghini était entièrement de série, et sur le mode de conduite le plus "sage"…