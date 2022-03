"Le plus beau circuit du monde" a désormais une voiture à sa gloire. Une petit événement qu’a voulu célébrer l’importateur de la marque Abarth en remettant les clés de l’exemplaire numéroté 100 au responsable du circuit.

M. Alexandre De Preter, Managing Director pour les marques Fiat et Abarth au sein de Stellantis Belux : "Je suis heureux de me retrouver sur le plus beau circuit du monde, sous un beau soleil, pour la remise des clés de ce collector au responsable du circuit. Une voiture idéale pour ceux qui recherchent l’adrénaline du monde de la course, tant en termes de performances que de contenu technologique".

© Abarth

Pour le Belux seulement

Seuls 150 exemplaires de la bombinette italienne aux couleurs belges - elle est proposée en noir, en jaune ou en rouge – sont prévus, et exclusivement réservés aux marchés belges et luxembourgeois. Elles se caractérisent par des stickers reprenant le tracé de la célèbre piste spadoise, une plaquette exclusive sur le hayon, des ceintures de sécurité rouges et un insert numéroté sur le meuble de bord pour rappeler l’exclusivité de chaque unité. Côté technique, on retrouve le petit moteur 1.4l T-Jet de 165 chevaux qui "chante" au travers d’un échappement Record Monza pour des vocalises plus rauques.

Une journée sur piste

Intéressé ? Ne trainez pas, facturée seulement 1.000€ de plus qu’une F959 classique (soit 24.990€), l’Abarth Spa-Francorchamps semble faire vibrer la corde patriotique des clients belges puisque la plupart des exemplaires sont déjà vendus. Chaque acheteur profitera en outre d’une journée de conduite sur piste en juin prochain. Je vous laisse deviner où cela se passera…