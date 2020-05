Il y a un siècle, les Alfa Romeo faisaient partie des voitures les plus exclusives du monde. La marque a visiblement décidé d’opérer une remontée en gamme, notamment avec cette nouvelle Giulia GTA. Déjà copieusement bodybuildé, le modèle ultime de la berline italienne reçoit toute une série de couleurs et d’habillages issus de la compétition pour accompagner son lancement commercial.

Développées par le Centre Stilo Alfa Romeo, les nouvelles teintes sont censées « apporter une expérience esthétique qui se rapporte à l’expérience mécanique » de la nouvelle Giulia GTA. Sur un fond rouge GTA Red ou vert Montreal Green, les livrées spéciales ajoutent une extrémité avant de couleur blanche et une ligne blanche qui court du capot à la malle arrière. Le capot est également décoré de l’emblème de la marque, le fameux « Biscione » en blanc lui aussi. Le modèle Trophy White se démarque quant à lui par des stickers verts contrastant sa carrosserie blanche. A ces trois couleurs, référence au drapeau italien, s’ajoute le jaune qui rappelle les GTAm 1750 et la GTAm 2000, dans lesquelles Toine Hezemans a remporté le Championnat d'Europe des voitures de tourisme en 1970 et 1971.

L’ensemble de ces modifications est d’ailleurs un clin d’œil au passé en compétition de la marque, le « Biscione » sur le capot et les lignes sur ses flancs étant des détails spécifiques de la GTA 1300 Junior. Les rayures longitudinales, quant à elles, représentaient les choix esthétiques « particuliers » des conducteurs individuels.

Ces livrées particulièrement osées seront proposées en nombre restreints, et les acheteurs pourront, en option supplémentaire, sélectionner le numéro de côté. Une housse de voiture Goodwool reprenant la même combinaison que la voiture leur sera fournie.

© Alfa Romeo



Le prix de l’exclusivité

Pour rappel, l’Alfa GTA et, plus encore, sa variante GTAm encore plus ultime, sont des versions allégées et vitaminées de la déjà très brutale Giulia Quadrifoglio Verde. Elles perdent ainsi 100 kg par rapport à cette dernière tout en portant la puissance de leur V6 2.9l à 540 chevaux. S’adressant aux passionnés de la marque avant tout, les 500 exemplaires produits garantiront à leurs acheteurs une expérience exclusive comprenant notamment un casque Bell spécial, un cours de conduite à l’Alfa Romeo Driving Academy, ou encore la possibilité de prendre possession de leur voiture au circuit de Balocco, là où sont mises au point les voitures de la marque.

Alors évidemment, tout cela a un prix : l’Alfa Romeo Giulia GTA est proposée à 173.030€ TVAC en Belgique, tandis que la Giulia GTAm coute 177.870€. Le prix de l’exclusivité en somme.