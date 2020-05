Petit à petit, le groupe PSA prend pied sur le marché de la voiture électrique. Après Peugeot, Opel et DS – les autres marques du groupe – ce sera au tour de Citroën de disposer de son modèle 100% électrique dès le mois de juin. Et comme toujours chez le constructeur, l’originalité sera de mise !

Contrairement aux précédentes immixtions de Citroën dans le segment des voitures électriques, le nouveau modèle électrique sera grand public, comme le promet l’invitation reçue par le constructeur pour annoncer le lancement prévu le 30 juin prochain : « Citroën goes Electric for all » ! Finies donc les élucubrations comme les e-Mehari et C-Zero : cette fois, il s’agira d’un modèle du segment C, le plus porteur d’Europe, avec une vraie autonomie.

Mais Citroën ne compte pas pour autant renoncer à l’originalité qui a fait sa renommée. Pour ce que l’on en sait déjà, cette « C-Hatch » comme elle est provisoirement appelée, sera donc un modèle destiné à remplacer feue la C4 dans la gamme. Elle adoptera un style qui sera un croisement entre la berline 5 portes par son hayon profilé et le SUV par sa garde au sol rehaussée. Côté look, certaines indiscrétions lui prêtent des traits inspirés de la GS des années 70 revus à la sauce du concept 1919 illustré ci-dessus.

Bâtie sur la plateforme CMP comme la Peugeot e-208 notamment, la Citroën pourrait également en reprendre la partie technique, à savoir un moteur de 100 kW (136 ch) alimenté par une batterie de 50 kWh pour une autonomie d’environ 320 km. Tout cela sera confirmé le 30 juin lors de la présentation exclusivement en ligne de cette nouvelle Citroën.