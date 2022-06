Si des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années en matière de pollution automobile, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, c’est essentiellement sur des motorisations et des rejets des pots d’échappement que les décideurs européens et les constructeurs automobiles se sont focalisés. Au point que ces derniers ne seraient désormais plus la principale source de pollution si l’on s’attarde sur la problématique des particules fines, hautement cancérigènes.