Mario, ce passionné fou qui a convaincu Autoworld de monter l’événement.

Sur le marbre enfariné de la pizzeria où il officie, Mario étale la pâte avec passion. Mais il n’y a pas que l’amour pour l’authentique pizza qui anime l’homme au charme transalpin. Un simple coup d’œil aux murs suffit à comprendre que la mythique Vespa fait aussi partie de sa vie. "On a même changé le nom de l’établissement. Comme nous sommes situés place Saint Pierre, à Etterbeek, le restaurant s’appelait Les Pizzas de la Place. Mais vu qu’on transforme petit à petit le lieu en pizzeria-musée, on a décidé de le rebaptiser Pizza & Vespa."

Les passants sont irrésistiblement attirés par l’odeur qui se dégage du four à pizza et par cette décoration singulière. La passion de Mario pour la Vespa ne date pas d’hier. "J’ai eu ma première Vespa en 1977. C’est ma maman qui me l’avait offerte. Malheureusement, j’ai eu un grave accident avec et j’ai terminé à l’hôpital. Cela ne m’a cependant pas empêché de remonter sur une Vespa deux ans plus tard. Depuis, je ne la quitte plus."