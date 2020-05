Ce dimanche 24 mai devait normalement se tenir le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, annulé pour cause de pandémie.

Cela n’a pas empêché un conducteur de se faire plaisir au volant de sa Ferrari sur le tracé urbain de la principauté, avec des pointes à 240 km/h ! Et tout cela, de manière parfaitement légale…

L’homme derrière le volant de la Ferrari SF90 Stradale qui a déchiré le calme monégasque de ce dimanche matin n’est autre que Charles Leclerc, le pilote-prodige du constructeur italien en F1. Il pilotait la dernière supercar de la maison italienne pour les besoins d’un film de Claude Lelouch, "Le Grand Rendez-vous", clin d’œil au célébrissime court-métrage des années 70 du réalisateur "C’était un rendez-vous" , où une Mercedes 450 SEL traversait les rues de Paris à tombeau ouvert.

Les temps ont changé : si à l’époque la séquence avait été tournée sur route ouverte sans préparation d’après les confidences de Lelouch lui-même, cette fois-ci, les rues étaient bel et bien fermées à la circulation, et plusieurs caméras fixées sur le véhicule permettront d’apprécier cette course folle sous différents angles.

La sortie du court-métrage "Le Grand Rendez-vous" est prévue pour le 13 juin prochain. En attendant, Ferrari en a livré sur Twitter les premières images.