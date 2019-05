L’hybride, tout le monde y passe. Mais pour un constructeur comme Ferrari, c’est quand même une sacrée révolution. Pour les fans de la marque aussi, du reste. Imagi nz ce genre de bolide, rouge ou jaune, vous frôlant en vllle, sans rugir du tout, en émettant tout juste ce sifflement tellement caractéristique des voitures électriques!

© Ferrari

Bien sûr, les ingénieurs n’ont pas été aussi loin que ceux de Porsche, qui, eux, ont développé une voiture totalement électrique (la Taycan). Cela viendra sans doute aussi, il y va de la survie de la firme. Mais cette SF90 Stradale (pour le 90e anniversaire de la Scuderia) peut quand même effectuer 25 km sans utiliser la moindre goutte d’essence. Ce qui n’était jamais arrivé à une Ferrari jusqu’ici.

Vous nous direz que 25 km , ce n’est pas énorme. Certes, mais on a quand même affaire ici à une supercar ! Les puristes objecteront qu’une Ferrari hybride, ce n’est pas si inédit, puisque la dernière hypercar LaFerrari avait déjà associé à son V12 à un moteur électrique. Mais celui-ci ne servait qu’en assistance, pour la puissance

© Ferrari

Dans le cas de la SF90, la marque franchit un véritable cap puisqu’il s’agit d’une hybride rechargeable ! Le V8 de 3 990 cc, développant quelque 780 ch, est placé en position centrale arrière et est assisté de 3 moteurs électriques. Un à l’arrière entre le bloc thermique classique et la boîte de vitesses à 8 rapports., et 2 autres, indépendants, montés à l’avant. Ceux-là peuvent, à eux seuls, faire rouler la voiture (sur 25 km donc). Les trois motorisations vertes délivrent une puissance de 220 ch. Faites la somme des 4, cela fait 1 000 ch ! © Ferrari

Quatre modes de conduite, 340 à l’heure en pointe, de 0 à 100 en 2,5 secondes, c’est bien une Ferrari. Mais celle-ci pourra tout autant lâcher les chevaux sur circuit (ou autoroutes allemandes, dans les de plus en plus rares tronçons à vitesse illimitée) qu’évoluer en ville sur la pointe des pneus, sans faire de bruit…

© Ferrari

Un détail, Ferrari n’a pas encore annoncé le prix de ce bolide high tech. Bah, ceux qui peuvent se permettre un tel engin ne comptent de toute façon pas comme vous et moi…