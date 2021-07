La Fiat 500X Yachting puise son inspiration dans la voile de luxe mais aussi dans la "Dolce Vita", cette légèreté italienne typique des années 50 et 60. Les 500 premiers exemplaires produits rendent hommage au Yacht Club Capri, l’un des plus prestigieux d’Italie, et portent un badge numéroté qui atteste de leur exclusivité.

© Fiat

Celles-ci adoptent une couleur Blu Venezia rehaussée d’aluminium brossé et de jantes de 18 pouces, en plus d’une capote assortie. Cette toile se manœuvre électriquement en quelques secondes pour baigner de lumière l’habitacle arborant lui-aussi de nombreuses référence au nautisme : une sellerie blanche et un tableau de bord en bois acajou rappelant les célèbres bateaux Riva notamment.

Notons que l’éditions spéciale Yachting Club Capri est également proposée sur la Fiat 500C, carrosserie cabriolet de la citadine.