Pour ses 4 ans, la Tipo s’offre un visage inédit. La compacte adopte un regard plus perçant et surtout une calandre plus proéminente où apparait le lettrage Fiat en toutes lettres faisant office de nouveau logo pour la marque italienne. Les optiques sont désormais entièrement à LED à l’avant comme à l’arrière et le pare-chocs intègre des éléments en aluminium brossé. Deux nouvelles teintes de carrosserie s’ajoutent au nuancier : Ocean Blue et Paprika Orange.

A bord, les compteurs à cadrans sont remplacés par un écran de 7 pouces de diagonale, entièrement configurable. Le volant a été redessiné et ses commandes repensées, tout comme celles de la climatisation au centre de la colonne centrale. Le multimédia est désormais piloté par une dalle tactile de 10,25 pouces et intègre une connectivité étendue avec les smartphones Apple et Android.

© Fiat Fiat a porté une attention particulière à la sécurité active, et assume viser le top du segment des compactes en la matière. La Tipo reçoit donc désormais la reconnaissance des panneaux routiers, l’aide au maintien de voie actif, l’aide au freinage d’urgence, le capteur d’angles-morts ou encore la gestion automatique des feux de route.

Pour les aventuriers

Aux finitions Tipo, Life et City Life s’ajoute désormais la déclinaison Cross, proposée exclusivement sur la berline 5 portes. Celle-ci se distingue par une garde au sol augmentée de 4 centimètres et des pare-chocs plus enveloppants qui lui font gagner 7 centimètres en longueur. L’Italienne reprend tous les éléments caractéristiques à ce genre de finition : jantes de grand diamètre chaussées de pneus à épaules larges, habillages périphériques des bas de caisse et des passages de roues, rails de toit et pseudo protections de soubassement en aluminium. En revanche, pas de transmission intégrale puisque la partie technique reste identique à celle des autres Tipo.

Nouveaux moteurs

La Tipo revoit également sa gamme de motorisations. L’offre essence est désormais assurée par le nouveau 1.0l Firefly de 100 chevaux qui remplace l’ancien 1.4l. En diesel, le 1.6l Multijet est désormais proposé en deux puissances : 95 ou 130 chevaux.